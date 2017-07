Neymar é tietado por Demi Lovato em partida do Barcelona nos EUA

Na última semana, o atacante Neymar postou um vídeo em sua conta no Instagram elogiando a cantora Demi Lovato pelo lançamento do single Sorry Not Sorry. Nas imagens, ele canta, ensaia uma dança e manda um recado dizendo que adorou a música. Demi não só retribuiu o elogio como fez questão de acompanhar os dois gols do craque na vitória do Barcelona contra a Juventus por 2 a 1, no sábado, no torneio amistoso de pré-temporada International Cup, nos Estados Unidos. A estrela da música pop ainda tietou Neymar e tirou uma foto com o atacante após a partida.

Demi Lovato celebrating Neymar's goal ❤️

Demi Lovato, ao lado do ator David Osokow, foi flagrada comemorando um dos gols de Neymar, em vídeo espalhado pelas redes sociais, onde fãs já especulam sobre a formação de um novo casal de famosos. A cantora de 24 anos está solteira há alguns meses. Ela terminou o relacionamento com o lutador brasileiro de MMA Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos. Neymar vive a mesma situação: em junho, acabou seu namoro com a atriz Bruna Marquezine. Abaixo, o vídeo de Neymar que iniciou publicamente a amizade com a cantora Demi Lovato.