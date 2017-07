Neymar e pai se calam sobre PSG em retorno a Barcelona

Se quem cala consente, Neymar pode estar mesmo próximo de acertar sua saída do Barcelona rumo ao Paris Saint Germain. Na noite desta terça-feira, ao retornar a capital da Catalunha após dias de curtição em Ibiza, o atacante brasileiro ignorou a imprensa que o aguardava no aeroporto. Atendeu a alguns fãs, mas se negou a responder se permanecerá no Barcelona.

A única frase dita por Neymar foi um singelo “boa noite” ao entrar em seu carro. O pai e agente do jogador, Neymar da Silva, também passou pelo local e se negou a comentar a notícia, dada pela emissora Esporte Interativo, de que o atacante já teria aceitado uma proposta de 222 milhões de euros (809 milhões de reais) feita pelo clube francês.

Na terça-feira, dia de folga no Barcelona, Neymar viajou a Ibiza com familiares e amigos, incluindo o lateral Douglas e o astro da NBA Draymond Green, bicampeão da NBA pelo Golden State Warriors. Ele postou fotos em suas redes sociais, alheio aos rumores sobre negociação.

Nesta terça, o portal Goal.com publicou trechos de uma entrevista com Neymar na qual o brasileiro diz estar “feliz no Barcelona” e descarta deixar o clube. As perguntas, porém, foram enviadas por e-mail há sete dias e respondidas apenas nesta terça. O portal promete publicar a íntegra da entrevista nesta quarta-feira. O Barcelona viajou nesta quarta-feira para a pré-temporada nos Estados Unidos com Neymar no voo.