Neymar é o 1º confirmado em lista de finalistas da Bola de Ouro

Nesta segunda-feira, a revista France Football começou a divulgar os 30 jogadores que concorrerão ao prêmio da Bola de Ouro de 2017, honraria oferecida ao atleta que mais se destacou no ano. O primeiro a ser indicado foi Neymar, do Paris Saint-Germain. O nome do jogador foi seguido por Luka Modric, do Real Madrid, o atacante Paulo Dybala, da Juventus, o brasileiro Marcelo, também do Real Madrid, e o volante Kanté, atualmente no Chelsea.

Em seguida, foram divulgados mais dez atletas, com destaque para o também brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool, além do atacante Luis Suárez, do Barcelona, o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, o atacante Kevin de Bruyne, do Manchester City, e o goleiro David De Gea, do United. Ao longo do dia, a revista irá apresentar os outros 15 nomes restantes, completando uma lista de 30 jogadores que podem ser premiados.

Essa será a segunda edição depois que a France Football e a Fifa anunciaram que voltariam a oferecer uma premiação de forma separada. As duas entidades ofereceram a Bola de Ouro, em cerimônia conjunta, entre 2010 e 2015.

O favorito ao prêmio é novamente Cristiano Ronaldo, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid na temporada passada. Contando os prêmios exclusivos da France Football e dividido com a Fifa, Cristiano já foi o vencedor quatro vezes (2008, 2013, 2014 e 2016).

Neymar tentará ser o quinto brasileiro a ganhar o troféu. O último do país a vencer foi Kaká, quando fez ótima temporada pelo Milan em 2007. Além do meia, Ronaldinho venceu em 2005, Rivaldo em 1999 e Ronaldo foi o único do Brasil a conquistar por duas vezes, em 1997 e 2002.

(Com Gazeta Press)