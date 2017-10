Neymar e Gabriel Jesus se apresentam à seleção na Granja Comary

Parte do grupo da seleção brasileira já está na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para se preparar para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na manhã desta segunda-feira, 16 dos 24 jogadores convocados pelo técnico Tite já haviam chegado. O grupo ficará completo na terça-feira.

A maior parte dos jogadores chegou ao Centro de Treinamento em helicópteros fretados pela CBF. Os goleiros Ederson e Cássio, o zagueiro Jemerson, os volantes Renato Augusto, Paulinho e Fernandinho, os meias William e Arthur, e os atacantes Diego Tardelli e Gabriel Jesus foram os primeiros a chegar.

Para o primeiro treino, marcado para esta segunda-feira às 15h30, Tite deverá contar ainda com Jorge, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves e Danilo. Casemiro, Fred, Philippe Coutinho e Roberto Firmino são esperados nesta segunda, mas não a tempo de participarem do treino. Na terça, o elenco fica completo com as chegadas de Alisson, Alex Sandro, Miranda e Diego, que na noite desta segunda joga pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Como tem sido costume nas Eliminatórias, o Brasil fará três atividades antes do primeiro jogo, contra a Bolívia, em La Paz, na quinta-feira. O elenco viaja em voo fretado na quarta-feira e ficará concentrado em Santa Cruz de la Sierra até horas antes da partida, para diminuir os efeitos da altitude de 3.600 metros da capital boliviana. Após o jogo, a seleção viajará para São Paulo, onde vai enfrentar o Chile, na próxima terça-feira, dia 10, no Allianz Parque.

(com Estadão Conteúdo)