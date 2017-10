Neymar é flagrado com a camisa do Palmeiras debaixo do uniforme

Que Neymar teve na infância uma paixão pelo Palmeiras, isso o craque não nega. Agora, por conta de um clique indiscreto feito esta semana, soubemos que seu carinho pelo clube alviverde da capital paulista dura até os dias de hoje. Mesmo depois de ter defendido as cores do Santos, Barcelona e, agora, do PSG, o camisa 10 da seleção fez questão de homenagear o time do coração durante sua passagem por São Paulo. O flagra foi feito nas redes sociais.

Felipe Pirollo, que trabalha como cinegrafista do São Paulo Futebol Clube, registrou em sua conta no Instagram o encontro com Neymar. Pelo efeito provocado pelo flash da câmera do celular, são revelados alguns elementos que são idênticos a do uniforme numero 1 do Palmeiras: a cor verde da camisa por baixo da pólo da seleção, o logo da fornecedora de material esportivo (no lado direito do peito) e a bala de prata: o logo da patrocinadora Crefisa na barriga do atacante brasileiro. Veja a postagem original abaixo:

O hexa é logo ali 🤙🏽🇧🇷 A post shared by Felipe Pirollo (@eaife) on Oct 6, 2017 at 2:59pm PDT

