Neymar é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira os três finalistas ao prêmio ‘The Best’, de melhor jogador do mundo, que será entregue no dia 23 de outubro, em Londres, na Inglaterra: o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, grande favorito a conquistar seu quinto troféu, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o brasileiro Neymar, do PSG.

Uma vitória de Neymar é improvável, mas só o fato de ter retornado ao grupo dos finalistas já deve ser comemorado. Terceiro colocado em 2015, o brasileiro perdeu o posto para Antoine Griezzman, do Atlético de Madri. Por sua incrível participação na reta final da Liga dos Campeões, mais uma vez conquistada pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo é o favorito ao prêmio.

Vencedor em 2008, 2013. 2014 e 2016, Cristiano deve empatar com Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015) como recordista de prêmios, com cinco troféus. Entre 2010 e 2015, o prêmio, então chamado de Bola de Ouro, foi entregue de forma conjunta pela Fifa e pela revista France Football. A parceria foi desfeita no ano passado e a Bola de Ouro voltou a ser exclusiva da publicação.

O Brasil tinha apenas dois representantes entre os pré-finalistas: Neymar e Marcelo. Mesmo sem vencer o prêmio desde 2007, com Kaká, o país ainda lidera na lista de vencedores por país, com oito troféus: três de Ronaldo, dois de Ronaldinho Gaúcho, um de Romário, um de Rivaldo e outro de Kaká.

Outros finalistas

A Fifa também anunciou os finalistas de outras categorias, como o inédito prêmio de melhor goleiro, que será disputado por Manuel Neuer (Bayern de Munique), Gianluigi Buffon (Juventus) e Keylor Navas (Real Madrid). Entre os técnicos, concorrerão Zinedine Zidane (Real Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus) e Antonio Conte (Chelsea).

Borussia Dortmund, Celtic e Copenhague disputam o troféu de “melhor torcida”. Entre as mulheres, as finalistas ao prêmio foram a americana Carly Lloyd, a venezuelana Deyna Castellanos e a holandesa Lieke Martens. Os técnicos de futebol feminino indicados foram Nils Nielsen, Gerard Precheur e Sarina Wiedman.