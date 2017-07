Neymar é convencido a ficar, mas staff mantém negociação com PSG

A foto postada neste domingo pelo zagueiro Gerard Piqué ao lado de Neymar, com a legenda “Se queda” (Fica, em espanhol) pode ter tranquilizado a torcida do Barcelona, mas, segundo membros do “staff” do brasileiro, as negociações com o Paris Saint-Germain ainda não foram encerradas. Ao jornal Sport, pessoas próximas ao atacante, que não tiveram a identidade revelada, disseram que “o jogador não tomou uma decisão definitiva”, mas admitiram que Neymar se reaproximou do Barcelona.

Como informam diversos jornais da Espanha, como o próprio Sport, o Mundo Deportivo e o Marca, os colegas Lionel Messi, Luis Suárez e Gerard Piqué (todos pesos-pesados do time e amigos de Neymar) tiveram uma conversa com o atacante brasileiro para tentar convencê-lo a permanecer na Catalunha. O gesto dos líderes do time teria balançado o jogador, que até então estaria decidido a aceitar a proposta de 222 milhões de euros do PSG.

O papel de Piqué foi o que mais chamou a atenção. Torcedor fanático do clube, o zagueiro admite que sonha em ser presidente do clube no futuro e já começou a trabalhar nos bastidores antes mesmo de pendurar as chuteiras. Foi ele quem apresentou ao Barcelona a empresa japonesa Rakuten, nova patrocinadora principal do time. E também foi ele quem “noticiou” o “fico” de Neymar nas redes sociais. Segundo a ESPN, membros do entorno de Neymar teriam sido surpreendidos pela postagem.

O jogador brasileiro, porém, não se manifestou claramente sobre o assunto em nenhum momento, apesar de ter sido diversas vezes questionado durante eventos do Barcelona em Nova York, onde o time realiza sua pré-temporada. O pai de Neymar também está nos Estados Unidos e teria avisado o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, de sua vontade de levar o filho ao PSG. No último sábado, Neymar teve ótima atuação em vitória sobre a Juventus.