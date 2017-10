Neymar, Daniel Alves e Marcelo estão na seleção da Fifa

A Fifa divulgou, nesta segunda, a seleção do mundo na temporada 2017, de acordo com votos de jogadores de todo mundo, por meio do FIFPro. Onze jogadores foram premiados durante o The Best, que premia o melhor jogador desta temporada. Três brasileiros foram premiados na lista: Daniel Alves, Marcelo e Neymar.

Todo ano, jogadores do mundo inteiro escolhem um goleiro, quatro defensores (dois laterais e dois zagueiros), três meias e três atacantes para montarem a seleção da Fifa. Jogadores que se destacam na Europa acabam tendo mais espaço e são eleitos.

Daniel Alves foi premiado pela sétima vez, a terceira seguida, enquanto Marcelo foi eleito pela quinta vez, também a terceira seguida. Neymar, por sua vez, esteve entre os onze apenas pela segunda vez. A primeira aconteceu em 2015, quando também esteve entre os três melhores jogadores do mundo. Desde 2005, quando foi criada, a seleção da Fifa sempre teve ao menos um brasileiro.

Desde 2007, Cristiano Ronaldo e Messi estiveram em todas as seleções da Fifa. Iniesta apareceu em todas desde 2009 e Sergio Ramos desde 2011.

Seleção da Fifa 2017

GOLEIRO

Pierluigi Buffon (Juventus)

DEFENSONRES

Daniel Alves (Juventus/PSG)

Leonardo Bonucci (Juventus/Milan)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

MEIAS

Luka Modric (Real Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Andrés Iniesta (Barcelona)

ATACANTES

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Lionel Messi (Barcelona)

Neymar (Barcelona)

Premiações de Daniel Alves: 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017

Premiações de Marcelo: 2012, 2015, 2016 e 2017

Premiações de Neymar: 2015 e 2017

Brasileiros na seleção da Fifa:

2005: Dida, Cafu e Ronaldinho Gaúcho

2006: Kaká e Ronaldinho Gaúcho

2007: Kaká e Ronaldinho Gaúcho

2008: Kaká

2009: Daniel Alves

2010: Maicon e Lúcio

2011: Daniel Alves

2012: Daniel Alves e Marcelo

2013: Daniel Alves e Thiago Silva

2014: David Luiz e Thiago Silva

2015: Daniel Alves, Marcelo, Thiago Silva e Neymar

2016: Daniel Alves e Marcelo

2017: Daniel Alves, Marcelo e Neymar