Neymar critica condições de jogo em La Paz: ‘Desumano’

A seleção brasileira não passou de um empate sem gols diante da Bolívia nesta quinta-feira, em La Paz, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar da grande atuação do goleiro Lampe, o motivo do empate, de acordo com o atacante Neymar, foi o efeito dos 3,6 mil metros de altitude local.

Em sua página no Instagram, o brasileiro postou uma foto de alguns jogadores da seleção brasileira fazendo uso de galões de oxigênio e criticou: “Desumano jogar nessas condições. Campo, altitude, bola… Tudo ruim”, escreveu.

O resultado levou o Brasil a 38 pontos, na liderança das Eliminatórias e a dez do segundo colocado Uruguai. Na terça-feira que vem, a seleção encerra sua participação no Allianz Parque diante do Chile, que ainda luta pela vaga.

(com Estadão Conteúdo)