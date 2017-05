Neymar causa furor ao desembarcar no Japão

Neymar está oficialmente de férias do Barcelona, mas não consegue descansar. Antes de retornar ao Brasil, o craque cumpre agenda publicitária em solo asiático. Na segunda-feira, ele publicou vídeos e fotos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e nesta terça, desembarcou no Japão, onde foi recebido com entusiasmo por uma multidão de fãs.

No aeroporto e nas ruas de Tóquio, vários fãs de Neymar se esforçaram em busca de autógrafos e selfies com o ídolo. Neymar chegou ao país asiático acompanhado do pai e de alguns amigos, e depois de instalado no local, postou vídeos em seu Instagram, onde cantou pagode e dançou com japoneses.

Fans welcoming Neymar in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/MwQTRoFWEd — Neymar Jr. (@Neymarvellous) May 30, 2017