Neto dá chilique ao vivo com má fase do Corinthians

A sequência negativa no Campeonato Brasileiro e a aproximação do rival Palmeiras na tabela vêm tirando alguns torcedores do Corinthians do sério. O apresentador Neto, ex-jogador e ídolo do clube, escancarou sua irritação ao abrir seu programa na Band, Os Donos da Bola, nesta segunda-feira. Mais cedo, os muros dos Parque São Jorge amanheceram pichados.

“Vocês estão de sacanagem”, exclamou Neto. “Vocês vão perder o campeonato para o Palmeiras, aí sabe quem vai aguentar? Eu! No meu condomínio os caras vão gritar: ‘Chupa, Neto’. Eu não jogo mais, não sou eu que jogo, seus ‘zé ruelas’ desgraçados”, berrou o apresentador.

“Ô Carille, para com essa conversa mole que vai dar (para ser campeão). Não vai dar, o Palmeiras vai ser campeão, infelizmente”, completou o apresentador, enquanto os outros colegas de programa riam. O Corinthians ainda lidera com 59 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que fecha a rodada nesta segunda contra o Cruzeiro. O desabafo de Neto ganhou destaque nas redes sociais:

HAHAHAHHAHAAHHAAHHAHHAHAHA PASSANDO NA SUA TIMELINE O CRAQUE NETO MUITO LOUCO AO VIVO pic.twitter.com/iX3uasyWml — Brendo (@BreHenrique_) October 30, 2017

triste história do menino neto e o pão de forma pic.twitter.com/QRaJUXJQPx — Don Ariel Cabral » (@cec_tiago) October 30, 2017

quando tem treta na escola, vc consegue correr do diretor mas seus amigos não pic.twitter.com/iO5lKTNvoV — Don Ariel Cabral » (@cec_tiago) October 30, 2017