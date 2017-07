Nasce filho de Thiaguinho, atacante morto em acidente da Chape

Nasceu na noite da última quarta-feira o filho de Thiaguinho, atacante da Chapecoense morto na tragédia de novembro do ano passado. A viúva do jogador, Graziele de Aquino Alves, anunciou a chegada do bebê, que recebeu o mesmo nome do pai.

O jogador recebeu a notícia da gravidez da esposa uma semana antes do acidente, que matou 71 pessoas, incluindo quase todo o time da Chapecoense – da delegação do time, apenas Neto, Jakson Follman e Alan Ruschel sobreviveram.

“Meu filho, e então você chegou, como é bom sentir seu rostinho, sentir um pedacinho do seu papai junto comigo, que emoção meu filho. Mamãe te ama mais que tudo, e tenho certeza que o seu pai esteve com a gente no momento da sua chegada, e estará conosco por todos os dias da nossa vida!!!”, escreveu Graziele, em trecho da postagem em seu Instagram.