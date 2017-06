Nas estatísticas, Neymar é o melhor do mundo – e Cristiano o 19º

O site Who Scored, especializado em estatísticas dos campeonatos nacionais europeus, concluiu que Neymar foi o melhor jogador do mundo na temporada 2016/2017. O atacante brasileiro do Barcelona recebeu média 8,52, 0,05 ponto à frente de Lionel Messi, segundo colocado. Cristiano Ronaldo, atual Bola de Ouro e finalista da Liga dos Campeões, foi apenas o 19° colocado.

O português ficou com 7,61 de média por seu resultado individual nesta temporada, apesar do título espanhol e dos 29 gols marcados no torneio. Messi, Chuteira de Ouro da temporada, marcou 37 gols. Os brasileiros Alex Sandro, da Juventus, e Felipe Anderson, da Lazio, terminaram à frente do português.

A conta é feita por um sistema de inteligência artificial que leva em conta diversas estatísticas como gols, assistências, dribles e desarmes. Algumas delas podem ser vistas na tabela abaixo, com os 20 melhores da temporada segundo o Who Scored:

Pos. Jogador J/Min. Gols Ass. CA CV Chutes por jogo Acerto de passes Eleito homem do jogo Média 1° – Neymar (Barcelona) 30/2.652 13 11 6 1 3,5 76,5% 9 8,52 2° – Lionel Messi (Barcelona) 32/2.833 37 9 6 0 5,3 80,2% 16 8,47 3° – Thiago Alcântara (Bayern de Munique) 26/2.291 6 5 4 0 1,3 90,2% 6 8,28 4° – Edin Dzeko (Roma) 33/3.056 29 9 4 0 4,8 69,7% 11 7,85 5° – Arjen Robben (Bayern) 21/1.830 13 9 0 0 3,2 81,2% 5 7,82 6° – Edin Hazard (Chelsea) 36/3.007 16 5 3 0 2,1 84,2% 13 7,81 7° – Luis Suárez (Barcelona) 34/2.865 29 13 8 0 3,4 74,8% 4 7,81 8° – Dries Mertens (Napoli) 28/2.566 28 9 6 0 4,2 76,3% 10 7,76 9° – Alexis Sánchez (Arsenal) 36/3.224 24 10 6 0 3,4 73,6% 10 7,76 10° – Alejandro Gomez (Atalanta) 37/3.140 16 10 6 0 3,2 80,6% 10 7,75 11° – Emil Forsberg (Red Bull Leipzig) 27/2.349 8 19 1 1 1,6 76,2% 9 7,75 12° – Robert Lewandowski (Bayern) 31/2.777 30 5 5 0 4,3 75,2% 6 7,74 13° – Paul Pogba (Manchester United) 29/2.610 5 4 7 0 3,1 85,1% 4 7,72 14° – Harry Kane (Tottenham) 29/2.536 29 7 3 0 3,7 71,7% 7 7,68 15° – Lorenzo Insigne (Napoli) 35/2.935 18 9 2 0 4 86,1% 8 7,67 16° – Toni Kroos (Real Madrid) 28/2.501 3 12 6 0 1,1 92,2% 3 7,67 17° -Alex Sandro (Juventus) 25/2.310 3 4 5 0 0,7 84,6% 4 7,63 18° – Felipe Anderson (Lazio) 33/2.919 4 9 5 0 2 74,9% 7 7,62 19° – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 29/2.544 25 6 4 0 5,6 80% 4 7,61 20° – Keita (Red Bull Leipzig) 29/2.416 8 7 8 0 1,4 81,8% 3 7,60

J – Jogos/Min – Minutos Jogados/Ass – Assistências/CA – Cartões Amarelo/CV – Cartões Vermelho