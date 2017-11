Namorada de Cristiano Ronaldo mostra rosto da filha pela 1ª vez

Georgina Rodriguez, namorada do atacante português Cristiano Ronaldo, publicou em sua rede social a primeira foto do rosto da filha recém-nascida que teve com o craque do Real Madrid. A modelo espanhola exibiu a imagem da pequena Alana Martina, que nasceu há apenas 11 dias, em um passeio ao lado da sogra, Dolores Aveiro, no Instagram Stories.

A mais nova filha de Cristiano Ronaldo já tinha sido mostrada aos fãs logo após o nascimento, porém sem ter o rosto exibido. Alana é a quarta filha do astro português, que também é pai de Cristiano Ronaldo Jr, de sete anos, e dos gêmeos Eva e Mateo, de apenas cinco meses.

O astro da seleção de Portugal declarou em uma recente entrevista ao jornal francês L’Equipe que deseja ter mais filhos e troféus. “Quero sete filhos e sete Bolas de Ouro”, disse o atacante. Ele é favorito para ganhar sua quinta Bola de Ouro, premiação da revista France Football. Em outubro, ele ganhou pela quinta vez o prêmio de melhor do mundo da Fifa, empatando em conquistas com o argentino Lionel Messi.