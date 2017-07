Nada de PSG: zagueiro Pepe fecha com clube turco

O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, que recentemente anunciou sua saída do Real Madrid, já tem novo clube. E, ao contrário do que a imprensa europeia especulava há semanas, seu destino não é o Paris Saint-Germain. Pepe assinou contrato nesta quarta-feira com o Besiktas, da Turquia.

O clube da Turquia não revelou a duração do contrato. Pepe chega ao Besiktas sem custos, porque já estava sem contrato com o Real Madrid, time que defendeu nos últimos dez anos e conquistou todos os títulos possíveis. No novo clube, ele terá a companhia do meia-atacante Ricardo Quaresma, seu companheiro na seleção portuguesa.

Atual bicampeão turco, o Besiktas disputará a Liga dos Campeões. Nas redes sociais, Pepe e o clube celebraram o acordo:

@Besiktas bu sene ? A post shared by Pepe (@official_pepe) on Jul 4, 2017 at 1:04pm PDT