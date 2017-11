Na zona mista da Fifa, Maradona dá ‘cano’ e Banks elogia Grohe

De Moscou – Já nevava levemente do lado de fora do Kremlin quando as centenas de jornalistas credenciados se acotovelavam por um lugar na zona mista. Um dia antes do sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo de 2018, a Fifa reuniu os assistentes do evento para um breve atendimento à imprensa. A principal atração, porém, faltou à festa: Diego Armando Maradona, que alegou dores no ombro. Ele, no entanto, está garantido para o sorteio desta sexta-feira, que começa às 13h (de Brasília).

Na ausência do argentino, a procura pelas outras “lendas da Fifa” ficou equilibrada. Participaram da conversa o brasileiro Cafu, o inglês Gordon Banks, o uruguaio Diego Forlán, o espanhol Carles Puyol, o italiano Fabio Cannavaro, o francês Laurent Blanc e o russo Nikita Simonyan. O ex-lateral brasileiro demonstrou confiança. “O Brasil chega forte. As outras seleções que têm de ter medo de nós. ” Cafu também fez uma profecia, dando dicas a Tite sobre quem deve ser o capitão. “Quem sabe o Daniel Alves não consiga repetir o que eu e o Carlos Alberto Torres fizemos.”

Banks aplaude Grohe

Toda vez que um goleiro realiza uma defesa extraordinária, o nome do lendário ex-goleiro inglês 79 anos vem à tona, evocando a defesa em cabeçada de Pelé durante a Copa de 1970. Recentemente, Marcelo Grohe, um dos heróis do título do Grêmio na Libertadores, foi comparado a Banks por sua intervenção diante do Barcelona do Equador, na semifinal. Nesta quinta, o britânico campeão do mundo em 1966 foi questionado sobre o lance e fez elogios ao brasileiro.

“Foi uma boa defesa, ele bloqueou muito bem. O atacante estava muito perto, então ele conseguiu cobrir o máximo que pode, foi uma defesa impressionante”, contou Banks, que ainda fez gestos efusivos para recordar sua histórica defesa contra Pelé no México. O ex-camisa 10 brasileiro, inclusive, está em Moscou e participará do sorteio, anunciou a Fifa nesta noite.

Canavarro sincero

Um dos mais assediados pela imprensa internacional, o ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, capitão da Itália no título de 2006, estava bem humorado, apesar da ausência de sua seleção no torneio. Ele, inclusive, foi bem espontâneo quando perguntado sobre qual seleção gostaria de ver no “grupo da morte”.”Olha, sinceramente, para mim tanto faz, a Itália não está participando mesmo”, afirmou o técnico recém contratado pelo Guangzhou Evergrande, onde substituirá Luiz Felipe Scolari.

Já o uruguaio Diego Forlán, velho conhecido dos brasileiros (seu pai jogou no São Paulo e ele no Inter) elogiou bastante a equipe de Tite. “Creio que Brasil, Espanha e Alemanha sejam as seleções mais fortes no momento”, disse o craque da Copa de 2010.

Puyol ‘foge’ de Messi

O cabeludo ex-zagueiro espanhol, vestindo apenas camiseta apesar do frio de -2º C que fazia do lado de fora, brincou sobre um desejo de seu ex-colega de Barcelona Lionel Messi, que disse que gostaria de evitar a Espanha na fase de grupos.

“E eu quero evitar a ele”, brincou Puyol, que ainda colocou a Argentina entre os favoritos, assim como a Espanha.