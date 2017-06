Na Rússia, Tite pede adversários de alto nível para o Brasil

Tite está na Rússia para acompanhar as semifinais da Copa das Confederações. Nesta quarta-feira, o treinador esteve na Arena Kazan e assistiu o Chile eliminar Portugal nos pênaltis. A seleção brasileira foi a primeira a se classificar à Copa do Mundo de 2018, e Tite afirmou que deseja adversários de alto nível para que o Brasil chegue no próximo ano bem preparado.

“O que importa é o enfrentamento em alto nível. O Chile é uma equipe que já está madura e vem de duas conquistas de Copa América, vem mentalmente forte. Esses jogos vão amadurecendo a equipe, como nas partidas contra Austrália e Argentina, com dois sistemas que não havíamos enfrentado, o 3-6-1. A seleção vai se ajustando”, disse Tite ao SporTV.

O treinador também falou sobre os escândalos de doping que atingiram a Rússia. No último final de semana, o jornal inglês Daily Mail denunciou um possível esquema de doping de 23 jogadores russos que atuaram na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Tite preferiu não se prolongar no assunto. “Enquanto não houver um fato comprovado fica difícil estabelecer um julgamento. Não tenho parâmetros para julgar. Que sejam punidos os responsáveis, pois a partir daí nós passamos a respeitar a regra do jogo.”

Tite ainda confirmou que, após a Copa das Confederações, vai viajar a Sochi, ao lado de Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção, para resolver questões como em qual cidade a seleção ficará hospedada.

(Com Gazeta Press)