Na lua de mel, Messi não desgruda de… Suárez

Os recém-casados Lionel Messi e Antonella Roccuzzo curtem uma lua de mel diferente, ao lado dos filhos Thiago e Mateo; e também da família do inseparável amigo Luis Suárez. O atacante uruguaio foi com a esposa Sofía Balbi e seus filhos Benjamin e Delfina acompanhar a família Messi em um luxuoso resort em Antigua e Barbuda, no Caribe, nos últimos dias.

As famílias do argentino e do uruguaio são muito próximas. Assim como a dupla do Barcelona, Antonella e Sofía também são muito amigas e recentemente se tornaram sócias de uma loja de calçados na Catalunha.

Na lua de mel, Messi não se esqueceu da bola nem de seu companheiro de ataque. Neste domingo, os dois gravaram um vídeo no qual fazem embaixadinhas de cabeça em uma piscina, com os filhos apenas acompanhando a habilidade dos craques. Confira imagens da viagem dos artilheiros e suas esposas:

