Na Croácia, treinador é espancado com taco de beisebol

Mario Cvitanovic, técnico do Dínamo Zagreb, da Croácia, foi hospitalizado na noite de quarta-feira após ser espancado com um taco de beisebol por duas pessoas não identificadas, em frente a sua residência, em Zagreb, informou nesta quinta-feira a imprensa local.

Cvitanovic, que já deixou o hospital, teve o braço fraturado, quando retornava pra casa após a partida em que seu time goleou o NK Borac, por 6 a 0, pela Taça da Croácia, segundo o portal de notícias Index. A diretoria do Dínamo emitiu um comunicado pedindo que a polícia acelere a investigação e identifique os agressores.

Na mesma nota foi lembrado que o ex-dirigente do clube, Zdravko Mamic, foi baleado na perna, no mês passado, por dois criminosos, perto de sua cidade natal, na Bósnia e Herzegovina, e também que outros dirigentes do Dínamo sofreram ataques verbais.

Mamic, considerado até recentemente como a pessoa que controlava todo o futebol croata, está sendo julgado por má administração no Dínamo e fraude fiscal.

(com agência EFE)