Muricy e Denílson contam histórias dos tempos de São Paulo

Depois do comentarista Neto se arriscar nos palcos da comédia stand-up, chegou a vez de Muricy Ramalho e o ex-jogador Denílson reeditarem a parceria dos tempos de São Paulo em um teatro. A dupla, que defendeu a equipe na década de 90, promoverá um encontro para falar sobre os bastidores do esporte, histórias e curiosidades sobre a trajetória de ambos no futebol.

O encontro, chamado Aqui é trabalho e muita resenha, será no Teatro Renaissance, em São Paulo, no dia 23 de novembro, às 21h. A apresentação será semelhante a um jogo de futebol, com primeiro e segundo tempos, show do intervalo e acréscimos. A dupla também abrirá espaço para perguntas da plateia.

Os ingressos para o encontro entre Muricy e Denílson custam entre 50 e 100 reais e a classificação indicativa é 14 anos.