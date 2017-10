Mundial sub-17: Brasil vence e pega Alemanha nas quartas

A seleção brasileira garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17 da categoria nesta quarta-feira. A equipe bateu a seleção de Honduras por 3 a 0, em Cochim, na Índia. Os gols foram marcados por Brenner, duas vezes, e Marcos Antônio.

Nas quartas de final, o Brasil enfrentará a Alemanha, que não teve dificuldades para vencer a Colômbia na segunda-feira, por 4 a 0. O duelo será um dos mais aguardados da próxima fase do Mundial, que já tem todos os outros confrontos definidos: Inglaterra x Estados Unidos, Mali x Gana, Espanha x Irã. Brasil e Alemanha se encontrarão no próximo domingo, dia 22, às 12h30 (de Brasília), em Calcutá.

O primeiro gol da partida foi marcado por Brenner, do São Paulo, aos 10 minutos: Alanzinho, do Palmeiras, fez bela jogada pela direita, tabelou com o flamenguista Wesley, invadiu a área e cruzou rasteiro para o atacante empurrar para as redes. O segundo foi aos 43 minutos, em nova jogada de Alanzinho. O camisa 10 deixou Marcos Antônio, do Atlético-PR, na cara do gol de Honduras e o meia só completou.

No segundo tempo, a seleção brasileira confirmou a classificação com mais um gol de Brenner. Wesley invadiu a área, deu um chapéu no defensor adversário, mas não conseguiu concluir. O atacante do São Paulo, de forma oportunista, aproveitou a sobra e acertou o terceiro, fechando o placar.

(Com Gazeta Press)