Mundial Sub-17: Brasil passa às oitavas com três vitórias

A seleção brasileira encerrou a fase de grupos do Mundial Sub-17 com aproveitamento de 100%, ao derrotar Níger por 2 a 0 nesta sexta-feira, no estádio Pandit Jawaharlal Nehru, na cidade indiana de Goa. Já classificada para as oitavas de final, a equipe comandada pelo técnico Carlos Amadeu venceu a terceira partida seguida na competição. O Brasil terminou como primeiro do Grupo D, com nove pontos. a Espanha ficou em segundo, com seis; e Níger, em terceiro, somou três pontos.

O próximo adversário do Brasil será confirmado neste sábado e o jogo está marcado para a próxima quarta-feira, dia 18. Se vencer, a seleção já sabe quem poderia enfrentar nas quartas: o vencedor da partida entre Alemanha e Colômbia.

O jogo

Aos três minutos do primeiro tempo, Paulinho foi lançado pela direita e cruzou rasteiro para Lincoln empurrar para o gol – foi o terceiro do jogador do Flamengo neste Mundial. O segundo gol brasileiro veio aos 34 minutos, em lance de bola parada. Brenner, do São Paulo, bateu falta e a bola desviou na barreira para enganar o goleiro Khaled.

