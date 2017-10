Mundial sub-17: Alemanha goleia e pode enfrentar o Brasil

Lá vem eles de novo! Após eliminar o Brasil com goleada de 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão, a Alemanha pode ser adversária da seleção em outro mundial, o Sub-17. Nesta segunda, venceram a Colômbia por 4 a 0 pelas oitavas de final e agora esperam o vencedor do confronto entre a seleção brasileira e Honduras, que acontece na próxima quarta-feira.

O primeiro gol veio aos sete minutos, com o atacante Arp. Com a vantagem no marcador, conseguiram dominar ainda mais a partida e chegaram ao segundo gol aos 39 do primeiro tempo, com o atacante Aurel Bisseck. Mesmo com a vantagem, o time seguiu jogando de forma ofensiva no segundo tempo e marcou o terceiro aos quatro minutos. O meia John Yeboah aproveitou passe de Arp e ampliou a vantagem. O último e quarto gol saiu aos vinte minutos quando novamente Arp balançou as redes novamente e garantiu a classificação do time alemão.

(com Gazeta Press)