Mundial de Clubes pode passar a ser somente a cada 2 anos

A Fifa tem novo planos para o Mundial de Clubes. A ideia da entidade é aumentar a competição, que seria disputado por 16 ou 24 clubes, em anos ímpares, antes do início da temporada europeia. A criação deste novo formato está atrelado ao fim da Copa das Confederações. Segundo o diário AS, da Espanha, o projeto está nas mãos dos conselheiros de organização da competição da entidade, que já teriam convencido o presidente Gianni Infantino. Para a ideia avançar, será necessário que a Conmebol aceite que a Copa América seja disputada no mesmo ano do que a Eurocopa.

Atualmente o Mundial de Clubes conta com sete equipes: os campeões das seis federações e o campeão do país sede. No novo modelo haveria quatro grupos de quatro equipes se tivessem 16 times participantes. Já no caso de serem 24 participantes, seriam oito grupos com três clubes cada.

O torneio se chamaria Taça Intercontinental e contaria com a participação dos dois últimos vencedores da Liga dos Campeões, Liga Europa e Copa Libertadores, além de possivelmente dos vice-campeões das competições. As outras vagas seriam distribuídas pelos vencedores continentais da Ásia, África, América do Norte e Oceania. No caso de o torneio ter apenas 16 clubes, estas confederações só teriam um representante.

