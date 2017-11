Mundial de Clubes: Cícero e Cristian, fora da lista do Grêmio

A Fifa divulgou a lista dos inscritos dos sete clubes que disputarão o Mundial de Clubes a partir do dia 6 de dezembro. Em uma lista enxuta, com apenas 23 jogadores, o Grêmio teve de cortar dois jogadores recém-contratados: Cícero e Cristian.

Cícero chegou do São Paulo e ajudou o time gaúcho na conquista da Libertadores, marcando o único gol na vitória de 1 a 0 sobre o Lanús em Porto Alegre. Já Cristian, que chegou do Corinthians, era apenas opção no banco. Ambos chegaram após a data limite para poderem ser inscritos.

Maicon, volante que se recupera de lesão, mas foi capitão do time em boa parte da temporada, entra na lista. Veja abaixo os inscritos:

GOLEIROS

1 – Marcelo Grohe

30 – Bruno Grassi

48 – Paulo Victor

DEFENSORES

2 – Edílson

3 – Pedro Geromel

4 – Walter Kannemann

12 – Bruno Cortez

14 – Bruno Rodrigo

15 – Rafael Thyere

22 – Breassan

26 – Marcelo Oliveira

88 – Léo Moura

MEIAS

5 – Michel

8 – Maicon

17 – Ramiro

25 – Jailson

28 – Kaio

29 – Arthur

ATACANTES

7 – Luan

9 – Jael

11 – Everton

18 – Lucas Barrios

21 – Fernandinho