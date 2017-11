Mundial de Clubes 2017: Grêmio estreia na semi em 12 de dezembro

Após a conquista do tri da Copa Libertadores, o Grêmio tem menos de duas semanas para a sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. O time gaúcho foi o último dos sete participantes a garantir vaga na competição da Fifa, que será disputada em Abu Dabi e Al Ain. A estreia nas semifinais, no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, será às 15 horas (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, contra o vencedor das quartas entre Pachuca (México) e Wydad Casablanca (Marrocos).

No dia 6 jogam Auckland City (Nova Zelândia) e Al Jazira (Emirados Árabes), sendo que o vencedor vai enfrentar o Urawa Red Diamonds (Japão). O vencedor deste ;ultimo joga com o maior favorito ao título, o Real Madrid, que também fará a sua estreia na semi, no dia 13, em Abu Dabi. A final e a decisão do terceiro lugar, no estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi, acontecerão no dia 16, um sábado.

Antes de viajar para os Emirados Árabes , o Grêmio faz sua última partida no Campeonato Brasileiro, em busca do vice-campeonato, contra o Atlético Mineiro, domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.