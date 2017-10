Mulheres vão poder ir a estádios na Arábia Saudita

A Arábia Saudita permitirá pela primeira vez que mulheres compareçam a eventos esportivos em três estádios, a partir do início do ano que vem, segundo informou a Autoridade-Geral de Esportes. “Os estádios de Jedá, Dammam e Riad estão sendo preparados para acomodar famílias”, disse o comunicado, divulgado pela agência estatal de imprensa saudita na noite de domingo. A Arábio jla está classificada apra a Copa do Mundo na Rússia de 2018.

No mês passado, a Arábia Saudita anunciou que mulheres poderão dirigir carros a partir de junho de 2018 – lá, as mulheres são submetidas à tutela de um homem da família, geralmente o pai, o marido ou o irmão, para poder estudar e viajar.