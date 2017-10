Mulher apitará jogo do Mundial masculino sub-17 pela 1ª vez

A suíça Esther Staubli foi indicada nesta quinta-feira pela Fifa para ser árbitra da partida entre Japão e Nova Caledônia, no sábado, pela última rodada do grupo E do Campeonato Mundial sub-17.

A juíza, que participou do Mundial de 2015, dos Jogos Olímpicos de 2016, e da final da Eurocopa deste ano, todos torneios femininos, será a primeira a participar de um jogo pelo torneio de base, que neste ano acontece na Índia.

A Fifa, em comunicado, apontou que escolheu Staubli como forma para desenvolver o futebol para mulheres. A suíça foi uma das sete incluídas no grupo de árbitras convidadas para o Mundial sub-17.

(Com EFE)