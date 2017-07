MP quer interditar São Januário por morte em clássico no RJ

Um dia após a briga entre torcedores do Vasco e a Polícia Militar, no clássico contra o Flamengo, que resultou na morte do vascaíno Davi Rocha Lopes, de 27 anos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que vai pedir a interdição do estádio de São Januário por não apresentar condições nem as medidas necessárias de segurança para a realização das partidas, previstas no Estatuto do Torcedor.

Por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Consumidor, o MPRJ apresentará o requerimento baseado em uma ação coletiva já ajuizada, em fevereiro deste ano, contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, que são considerados responsáveis, segundo o órgão investigativo, pelos feridos e mortos em brigas de torcidas ocorridas nas partidas sediadas nos estádios cariocas.

“Segundo o Estatuto do Torcedor, a elaboração de um plano de ação para todo o campeonato e de outro, para cada jogo, deve prever as situações de risco envolvendo os grandes eventos e traçar estratégias para esvaziar a possibilidade de confrontos”, afirma em nota o MPRJ. De acordo com o comunicado, os planos estratégicos de segurança para esses eventos não estão sendo seguidos como a legislação prevê: “Esses documentos, que resultariam de reunião dos prestadores do serviço com as forças públicas, como a Polícia Militar, a Companhia de Engenharia de Tráfego e a Guarda Municipal, do Rio de Janeiro, por exemplo, são condição indispensável para viabilizar a realização dos jogos sem o alto risco de repetição de atos violentos que a sociedade tem assistido”.