Mourinho confirma volta de Ibra aos gramados ainda em 2017

O técnico José Mourinho, do Manchester United, confirmou o retorno de Zlatan Ibrahimovic aos gramados ainda neste ano. O sueco, que não joga desde abril, apresentou evolução na recuperação de uma lesão no joelho e deve voltar a ser relacionado nas próximas semanas.

“Ele é um leão, um lutador. Penso que esta é uma boa descrição dele. Tem raiva o tempo todo e é por isso que está quase retornando”, disse em entrevista ao site Sky Sports. “Como esperávamos, o tempo de recuperação foi reduzido e, tal como dizíamos há semanas, ele estará de volta em 2017, coroando uma magnífica recuperação”, completou. O retorno do atacante era previsto apenas para 2018.

Há a expectativa de que o atacante esteja à disposição antes do clássico de Manchester, contra o City, em 9 de dezembro. Neste sábado, o United recebe o Newcastle, no Old Trafford, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, ainda sem Ibra.