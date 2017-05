Monaco vence Saint-Étienne e ganha título francês após 17 anos

O Monaco venceu o Saint-Étienne por 2 a 0, nesta quarta-feira, e com esse resultado conquistou o oitavo Campeonato Francês de sua história. O time do principado europeu não vencia o torneio desde 2000, e se tornou campeão com uma rodada de antecedência. Os gols da vitória foram marcados pelos atacantes Mbappé, principal revelação da temporada, e Germain.

Os campeões entraram em campo com 92 pontos, três à frente do Paris Saint-Germain na classificação, com um jogo a mais para disputar. Sendo assim, um empate já garantiria o título ao Monaco. Porém, sem dar chances ao adversário, o time dominou a partida no Estádio Louis II e deixou o campo vitorioso, com seis pontos de distância para o vice-líder.

(Com Gazeta Press)