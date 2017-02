Moisés vai ficar afastado do Palmeiras por seis meses

Após exames clínicos e de imagem nesta segunda-feira, foi diagnosticada uma lesão grave no joelho esquerdo do meia Moisés. O jogador do Palmeiras rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial. O prazo para retorno é de pelo menos seis meses.

A contusão aconteceu no primeiro tempo da vitória diante do Linense por 4 x 0, no último domingo, pelo Campeonato Paulista, em jogada com Zé Antônio. Depois da disputa de bola, o meia chorou bastante e saiu de campo de maca. Pouco depois da partida, o jogador postou no Instagram que iria “passar pelo momento mais difícil da carreira”.

Moisés demonstrou ressentimento com Zé Antônio, que não se desculpou pelo lance. No ano passado, o palmeirense sofreu uma fratura no pé direito após levar um pisão do mesmo jogador do Linense. “Não vou guardar mágoa, muito menos rancor do agressor, mas me entristece muito não ter recebido nem um pedido de desculpas ou qualquer palavra de incentivo, mas a vida segue e Deus há de me fortalecer”, publicou Moisés.

O técnico Eduardo Baptista já havia criticado as jogadas violentas do rival antes mesmo de saber a gravidade da lesão. “Ficamos tristes por ele. O Linense extrapolou na violência. Meu time sempre virá para jogar futebol”, afirmou o treinador.

Moisés é mais um camisa 10 do Palmeiras que sofre com lesões nos últimos anos. Logo que chegou, no meio de 2015, sofreu uma lesão na panturrilha em agosto e ficou fora dos gramados até o final do ano. Em janeiro, próximo de volta, nova lesão na panturrilha e só reestreou em abril.

Antes dele, Valdívia, camisa 10 do clube de 2010 a 2015, fez menos de 50% dos jogos do clube por causa de lesões, que o deixaram afastado em diversas ocasiões.

Com afastamento até o fim do Campeonato Paulista, o atacante Borja, recém-contratado junto ao Atlético Nacional-COL poderá ser inscrito no torneio para substituí-lo.

(Com Estadão Conteúdo)