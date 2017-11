MLS: Pirlo se despede do futebol após eliminação do NY City

Um dos principais jogadores de sua geração se despediu do futebol neste domingo. O meia italiano Andrea Pirlo se aposentou aos 38 anos com a eliminação do New York City para o Columbus Crew na semifinal da Major League Soccer (MLS).

Pirlo saiu do banco de reservas do Yankee Stadium já na reta final da partida para vivenciar seus últimos minutos como jogador de futebol profissional. Depois de ser goleado por 4 a 1 na partida de ida da semifinal da Conferência Leste, o New York City jogou bem, mas venceu apenas por 2 a 0 e não conseguiu a vaga.

Andrea Pirlo encerrou uma carreira repleta de títulos e reconhecimento. Venceu a Liga dos Campeões duas vezes com a camisa do Milan e o Campeonato Italiano seis vezes (dois com o Milan e quatro com a Juventus). Meia de rara elegância e precisão em passes e cobranças de falta, Pirlo também teve grande sucesso defendendo a seleção italiana, se sagrando campeão mundial em 2006, na Alemanha.

Em 2015 decidiu rumar para o futebol americano, onde figurou por três temporadas no New York City, sem conquistar títulos. O agora ex-jogador italiano recebeu uma série de homenagens por sua carreira:

Más de 20 años dando clases de fútbol! Hoy, para los que nos apasiona este deporte, es un día triste! DON PIRLO! Suerte @Pirlo_official 🔝 pic.twitter.com/Dt0UyF6nB9 — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 6, 2017

.@Pirlo_official ha disputato l'ultima gara della sua straordinaria carriera. Gli rendiamo omaggio con questo video: https://t.co/QVldA1pAz9 pic.twitter.com/Wu5c061q0X — La UEFA (@UEFAcom_it) November 6, 2017

(com Gazeta Press)