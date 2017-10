MLS: Kaká se emociona em despedida do Orlando City

Kaká não conteve as lágrimas ao se despedir da torcida do Orlando City, dos Estados Unidos, neste domingo. O meio-campista brasileiro de 35 anos fez sua partida em casa pela equipe americana, na derrota por 1 a 0 para o Columbus Crew, pela penúltima rodada da temporada regular da Major League Soccer (MLS). Na semana passada, Kaká anunciou que não renovaria contrato com o Orlando, clube que defendeu nas últimas três temporadas.

Kaká entrou em campo no Orlando City Stadium ao lado dos filhos Luca e Isabella e se emocionou do início ao fim da partida, que terminou com vitória dos visitantes com gol de Ola Kamara. Nos minutos finais, duas crianças invadiram o campo para abraçar o ídolo brasileiro.

“Hoje foi um dia especial, passei o dia todo relembrando o que vivi nesta cidade e nesse clube. Quero agradecer a todos, vou sentir saudades”, disse Kaká após a partida. “Esses momentos estarão no meu coração para sempre.” O Orlando é o 11º colocado da Conferência Leste da MLS, já sem chances de classificação aos playoffs.

Em sua última entrevista no Orlando, Kaká negou que esteja se aposentando e deixou aberta a possibilidade de retornar ao Brasil, especialmente ao São Paulo. Neste domingo, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, admitiu o interesse, mas disse que não houve negociação até o momento.

“Possível é, mas não existe nada. É um jogador que tem a ver com a história e camisa do São Paulo. Ele é um querido e são-paulino. Se for possível da parte dele, da nossa faremos para que seja. Claro as portas estão abertas para Kaká”, disse Leco.

Kaká foi revelado pelo São Paulo e deixou o clube em 2003 para se consagrar no Milan. Em 2007, foi eleito o melhor jogador do mundo e em 2009 se transferiu para o Real Madrid. Em 2013, voltou ao clube italiano e no ano seguinte acertou sua ida para o Orlando City, mas como a temporada da MLS só iria abrir em março de 2015, foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2014.

(com Estadão Conteúdo)