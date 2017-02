Mineirão dá kit de desodorantes a torcedor revoltado

A confusão entre o estádio do Mineirão e um torcedor revoltado com a perda de um desodorante teve um final feliz. Na manhã desta sexta-feira, a conta do estádio no Twitter divulgou uma foto do cruzeirense Mateus Eleutério sendo presenteado com um kit de desodorantes idênticos àquele apreendido antes da goleada de 6 x 0 do Cruzeiro diante do São Francisco-PA, pela Copa do Brasil, na quarta-feira.

Tá ai o @baudocectt! Promessa paga! Os outros são um presente do Gigante. Amigos? pic.twitter.com/j2JWKkzdkK — Estádio Mineirão (@Mineirao) February 24, 2017

Na ocasião, Mateus Eleutério ficou furioso com o fato de seu desodorante ter sido apreendido na entrada do Mineirão. Em revistas feitas antes dos jogos, a Polícia Militar bloqueia a entrada de produtos inflamáveis, como alguns tipos de desodorantes. Em sua defesa, o torcedor afirmava que não havia álcool no produto que levava e, portanto, ele não deveria ser confiscado.

A revolta foi tanta, que o torcedor discutiu isso publicamente na conta do estádio no Twitter, pedindo de volta seu produto apreendido. A conversa foi ficando cada vez mais divertida e viralizou nas redes sociais. Além do desodorante devolvido, o torcedor ganhou outros 12 em uma caixa, que seriam “presente do Gigante”, apelido dado ao Mineirão. Abaixo, a discussão entre o torcedor e o estádio: