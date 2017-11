Milton Leite solta palavrão e Galvão ataca de consultor de moda

O jogo que valeu a classificação do Grêmio à final da Copa Libertadores rendeu momentos divertidos de dois dos mais importantes narradores do país. Na transmissão da Globo, Galvão Bueno e até o comentarista Casagrande perderam alguns minutos analisando o figurino do técnico Renato Gaúcho. Já no SporTV, Milton Leite, mais uma vez, deixou escapar um palavrão.

Galvão Bueno resolveu atacar de consultor de moda e brincou sobre o look de Renato, que surpreendeu ao colocar um blazer e uma gravata (que estava mal arrumada), com uma camisa para fora da calça. “Está engraçado, parece roupa de fim de festa”, foi um de seus vários comentários. Casagrande também fez piadas com o ex-companheiro.

Já Milton Leite estava menos bem-humorado. Durante o jogo, o narrador do SporTV conhecido por bordões como “que beleza” e “que fase” foi traído por um áudio vazado. “Só escuto o (som) ambiente, caral**!”, reclamou. O jornalista tem um histórico de “boca suja”: no início do ano, chegou a dizer durante o programa Troca de Passes que não estava ouvindo “um caral**” do que os apresentadores diziam, arrancando risos no estúdio.

As narrações de Galvão e Milton Leite causaram repercussão nas redes sociais:

Eu vivi p escutar o Galvão comentando a roupa do Renato Gaúcho! — Lili Vargas (@Lilivarggas) November 2, 2017

Galvão e Casagrande narrando e comentando roupa do Renato já tem 15 minutos… — Hell este q vos fala (@Ivokleber) November 2, 2017

O Galvão e o Casagrande estão ANALISANDO o look do Renato. QUE MOMENTO! — Aline (@ruivalinem) November 2, 2017

"EU SÓ OUÇO O AMBIENTE CARALHO" LEITE, Milton pic.twitter.com/3jkBb3yzmf — nude do gilvan™ (@gilvan_milgrau) November 2, 2017

Milton Leite a pessoa mais boca suja do mundo — Pedrö Valdez (@pedrohvaldez) November 2, 2017

Mais um pra conta do Milton Leite . Que beleza rsrs https://t.co/ww6NqB1DI7 — ADRIANO FERREIRA (@adriano_morada) November 2, 2017