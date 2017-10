Michelle Bachelet assistirá a Brasil x Chile no Allianz Parque

A seleção chilena terá um apoio especial diante do Brasil na noite desta terça-feira, a partir das 20h30 (de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo. A presidente do país, Michelle Bachelet, virá à arena do Palmeiras para apoiar sua seleção que corre riscos de ficar fora da Copa do Mundo de 2018, na última rodada das Eliminatórias.

A informação foi confirmada pelo Palácio de La Moneda, sede do executivo chileno, e pela porta-voz do governo, Paula Narváez. Ela detalhou que a governante aceitou um convite da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) para assistir à partida.

Bachelet já esteve presente em vários jogos do atual bicampeão continental pelas Eliminatórias e costuma viajar acompanhada pelo ministro do Esporte, Pablo Squella.

Se vencer, o Chile estará no Mundial da Rússia sem depender de outros resultados. Em caso de empate, precisará torcer por empate entre Peru e Colômbia em Lima ou que a Argentina não derrote o já eliminado Equador em Quito. Até mesmo com uma derrota o atual bicampeão continental terá chances de se classificar, mas precisará de uma combinação de resultados menos provável.

(com agência EFE)