Michael Beale, auxiliar de Rogério Ceni, deixa o São Paulo

O auxiliar técnico e braço direito de Rogério Ceni, Michael Beale, pediu demissão do São Paulo. Nesta sexta-feira, o inglês deixou a comissão técnica do clube alegando problemas familiares. O pedido de demissão foi aceito.

Ele ficou pouco mais de seis meses na comissão técnica, deve voltar à Inglaterra e ficar mais próximo da família. Beale estava com dificuldades para se adaptar e tinha pouco contato com os outros membros da comissão técnica. Pessoas ligadas à diretoria sugerem que ele possa ter sentido a pressão pelo mau momento do clube, que tem apenas um ponto acima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Rogério Ceni conheceu Michael Beale, técnico da equipe sub-23 do Liverpool, durante o estágio que fez no clube inglês antes de assumir o comando do São Paulo. Atuar no futebol brasileiro foi visto com um desafio para sua carreira. Coincidentemente, ele deixa o clube no mesmo dia em que o volante Thiago Mendes anunciou a sua saída para o Lille, da França.

Nesta semana, o zagueiro Maicon foi vendido ao Galatasaray, da Turquia. Somente em 2017, o São Paulo negociou David Neres, Augusto Galvan, Lyanco e Luiz Araújo.

(Com Estadão Conteúdo)