Messi recebe sua 4ª Chuteira de Ouro e se iguala a CR7

Lionel Messi recebeu nesta sexta-feira, em cerimônia realizada em Barcelona, pela quarta vez na sua carreira a Chuteira de Ouro europeia, premiação promovida pela European Sports Media, uma associação que reúne representantes de jornais e revistas esportivas da Europa, por ter sido o maior artilheiro de ligas nacionais da temporada passada do futebol europeu. Jogando pelo Barcelona, marcou 37 gols no Campeonato Espanhol e superou o atacante holandês Bas Dost, que balançou as redes 34 vezes pelo Sporting na edição 2016/2017 do Campeonato Português.

Hoje com 30 anos de idade, Messi também havia faturado essa premiação anteriormente nas temporadas 2009/2010, 2011/2012 e 2012/2013, nas quais marcou 34, 50 e 46 gols respectivamente pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. O argentino recebeu o troféu das mãos de seu companheiro de time Luis Suárez, que também venceu o prêmio pela última vez na temporada 2015/2016, quando fez 40 gols no mesmo torneio.

“Os prêmios individuais vêm por meio do coletivo. É um prêmio de todos, sem eles não teria marcado os gols que fiz”, ressaltou Messi, que posou para fotos à frente das quatro Chuteiras de Ouro que recebeu como maior artilheiro da Europa. Com a nova honraria, igualou o número de troféus conquistados por Cristiano Ronaldo, que recebeu este mesmo prêmio nas temporadas 2007/2008, 2010/2011, 2013/2014 e 2014/2015.