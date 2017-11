Messi faz promessa inusitada caso Argentina vença Copa do Mundo

Lionel Messi não costuma dar entrevistas, mas abriu uma exceção na reta final de preparação da seleção argentina rumo à Copa do Mundo da Rússia. Herói da classificação da equipe na última rodada das Eliminatórias, o camisa 10 falou sobre as frustrações nas competições anteriores e fez uma promessa inusitada em caso de conquista de título em Moscou: irá caminhar quase 40 quilômetros, de sua casa em Arroyo Seco, próxima à Rosário, até a basílica da cidade de San Nicolás de Los Arroyos.

A proposta, na verdade, foi feita pelo jornalista Martin Arévalo, da emissora argentina TyC Sports. “Vamos fazer uma promessa? Vamos caminhando a Luján ou a San Nicolás se ganhamos?” perguntou o jornalista, em Londres. “Óbvio, tomara…”, disse, tímido. “San Nicolás, se temos que ir, vamos”, completou o craque do Barcelona.

Seu amigo e companheiro de ataque Sergio Aguero também entrou na brincadeira. “Está perto Rosário de San Nicolás… vamos, sim, vamos no trote”, disse o atacante do Manchester City. De acordo com o serviço do Google Maps, o trajeto tem 39,4 quilômetros e duraria 7h58 minutos.

Na mesma entrevista, Messi disse ter sofrido muito com as derrotas nas finais da Copa América de 2015 e 2016 e da Copa do Mundo de 2014. “Merecemos ganhar duas das três finais, no mínimo. Passamos momentos difíceis com a seleção, mas agora estamos pensando na Rússia e tomara que possamos alcançar o sonho de todos.”

Messi ainda revelou qual seleção não gostaria de enfrentar na primeira fase do Mundial e seus favoritos. “Dos que podem cair no nosso grupo, gostaria de não cruzar com a Espanha. Prefiro, pelo que significa a seleção espanhola e os jogadores que tem. os principais candidatos são Espanha, Brasil, Alemanha, França… acho que são as que melhor estão jogando. Nós também somos fortes.”