Messi chega na liderança da Chuteira de Ouro europeia

Com os dois gols marcados no final de semana, Lionel Messi assumiu a liderança da Chuteira de Ouro europeia. O atacante chegou a 19 gols no Campeonato Espanhol e atingiu 38 pontos na premiação, empatando com Dzeko e Higuaín.

Os dois jogam no Campeonato Italiano e também marcaram 19 gols. Dzeko, pela Roma e Higuaín, pela Juventus. Pelas regras da Chuteira de Ouro europeias, os campeonatos de Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal têm peso 2. Já outros, como o Francês, têm peso 1,5. Os torneios menores têm peso 1.

Por isso, Cavani, com 25 gols no Campeonato Francês pelo PSG, aparece apenas em quarto lugar, meio ponto atrás dos líderes. Já os melhores brasileiros são Soares e Welthon, jogando por Vitória de Guimarães e Paços Ferreira, ambos do Campeonato Português. Cada um deles marcou onze gols e somam 22 pontos, na 33ª colocação geral.

Messi, um dos líderes, já venceu o prêmio três vezes, em 2009/2010, 2011/2012 e 2012/2013. Apenas Cristiano Ronaldo, com quatro conquistas do prêmio, tem mais que Messi. Suárez, seu companheiro de Barcelona venceu em 2013/2014 e na temporada passada.

Chuteira de Ouro europeia 2016/2017

1° – Lionel Messi (Barcelona-ESP) – 19 gols – 38 pontos

1° – Eden Dzeko (Roma-ITA) – 19 gols – 38 pontos

1° – Gonzalo Higuaín (Juventus-ITA) – 19 gols – 38 pontos

4° – Edinson Cavani (PSG-FRA) – 25 gols – 37,5 pontos

5° – Luis Suárez (Barcelona-ESP) – 18 gols – 36 pontos

6° – Robert Lewandowski (Bayern de Munique-ALE) – 17 gols – 34 pontos

6° – Andrea Belotti (Torino-ITA) – 17 gols – 34 pontos

6° – Anthony Modeste (Colônia-ALE) – 17 gols – 34 pontos

6° – Bas Dost (Sporting-POR) – 17 gols – 34 pontos

6° – Alexis Sánchez (Arsenal-ING) – 17 gols – 34 pontos

6° – Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund-ALE) – 17 gols – 34 pontos

12° – Romelu Lukaku (Everton-ING) – 16 gols – 32 pontos

12° – Dries Mertens (Napoli-ITA) – 16 gols – 32 pontos

14° – Alexandre Lacazette (Lyon-FRA) – 21 gols – 31,5 pontos

33° – Soares (Vitória de Guimarães-POR) 11 gols – 22 pontos

33° – Welthon (Paços Ferreira-POR) – 11 gols – 22 pontos