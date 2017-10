Mesmo sem Neymar, PSG joga bem e vence Nice

Mesmo sem a presença do atacante Neymar, suspenso após ser expulso na partida contra o Olympique de Marselha, o PSG teve grande atuação na abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês e venceu o Nice por 3 a 0, com destaque para o uruguaio Cavani, com dois gols.

Logo aos três minutos, Di María cobrou uma falta na área e Cavani, de cabeça, se antecipando à defesa, marcou. Aos 31, o uruguaio recebeu lançamento do argentino, entrou por trás da defesa e antes da chegada do goleiro, deu um toque do lado e entrou com bola e tudo.

Com sete minutos da segunda etapa, Cavani recebeu no alto próximo da linha de fundo e recuou de cabeça para a chegada de Daniel Alves e Di María, mas o zagueiro Dante, do Nice, chegou antes e acabou marcando contra. Aos 40 minutos, o uruguaio foi substituído pelo atacante Lucas Moura.

Com a vitória, o PSG chegou aos 29 pontos, na liderança do Francês, abrindo sete pontos do segundo colocado Monaco, que ainda joga na rodada. O Nice é 14°, com 10 pontos.

VEJA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO FRANCÊS