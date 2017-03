Memória: 6 Fla-Flus inesquecíveis

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram mais de 100 vezes. Ao longo da história, vários clássicos pouco empolgantes se transformaram em capítulos épicos graças às crônicas dos irmãos Mário Filho (flamenguista) e Nelson Rodrigues (tricolor). Depois que eles morreram, em 1966 e 1980, respectivamente, coube aos jogadores elaborar o roteiro dos Fla-Flus. Dos anos 80 pra cá, seis partidas selecionadas por PLACAR ficaram na memória dos torcedores cariocas.

Fluminense 1 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca) – 11/12/1983

Triangular final do Campeonato Carioca: O Flamengo, campeão brasileiro daquele ano, contra um desacreditado Fluminense. A partida se aproximava do fim e o clube tricolor estava prestes a ser eliminado. Até o atacante Assis marcar aos 45 do segundo tempo. Com a vitória, os tricolores só precisaram esperar o confronto entre Flamengo e Bangu para soltar o grito de campeão e receber a taça, no dia 18 de dezembro de 1983.

Flamengo 4 x 1 Fluminense (Campeonato Carioca) – 16/02/1986

Na abertura do Estadual, o Fluminense era o atual tricampeão, mas quem brilhou foi o Flamengo, no dia em que o ídolo Zico retornou de um problema no joelho esquerdo. Na capa de PLACAR da semana seguinte, a manchete: “Zico pronto para o tetra”, após o show do Galinho, autor de três gols na goleada rubro-negra.

Flamengo 5 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro) – 02/12/1989

Uma partida para cumprir tabela, pela última rodada do Brasileirão. Havia, entretanto, um ingrediente especial: a despedida de Zico, que abriu o placar na chuva de gols do Flamengo em Juiz de Fora.

Flamengo 4 x 2 Fluminense (Campeonato Carioca) – 19/12/1991

Final do Estadual. O artilheiro Ézio vivia sua melhor fase com a camisa tricolor, mas o Flamengo contou com o talento do maestro Júnior, que fez o último gol daquela belíssima noite de quinta-feira. Com o mesmo elenco, o Flamengo conquistaria o Brasileirão exatos sete meses depois.

Fluminense 3 x 2 Flamengo (Campeonato Carioca) – 25/06/1995

O Fluminense desbancou o favoritismo do Flamengo, que tinha em campo o melhor jogador do mundo, Romário, e precisava apenas do empate. Aos 42 do segundo tempo, Renato Gaúcho fez o famoso “gol de barriga” (creditado oficialmente a Ailton) diante de atônitos 109.204 torcedores no Maracanã.

Fluminense 1 x 0 Flamengo (Campeonato Brasileiro) – 08/07/2012

Partida válida pelo Brasileirão, no Engenhão, que celebrou o centenário do clássico. O Fluminense, que ganhou aquele campeonato, fez valer sua superioridade com seu artilheiro e capitão, Fred.