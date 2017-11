Melhor que Neymar e Cristiano? Jornal exalta números de Paulinho

O brasileiro Paulinho, do Barcelona, segue varrendo a desconfiança inicial que cercou sua contratação. No último sábado, ele entrou no segundo tempo e marcou, contra o Leganés, seu quarto gol na temporada pelo líder do Campeonato Espanhol. Mesmo não sendo titular absoluto do técnico Ernesto Valverde, o jogador da seleção brasileira vem sendo um dos destaques do Barça na temporada. E já tem números goleadores melhores que estrelas como Cristiano Ronaldo e Neymar.

Nesta segunda-feira, o diário catalão Mundo Deportivo destacou as estatísticas do jogador contratado junto ao Guangzhou Evergrande, da China. Mesmo tendo sido titular em apenas quatro partidas, Paulinho é o terceiro maior goleador do Barcelona na temporada, atrás apenas de Lionel Messi (12 gols) e Luis Suárez (cinco). Ele, sozinho, tem mais gols que toda o badalado trio BBC do Real Madrid: Bale fez dois e Benzema e Cristiano apenas um cada um.

Sua média de gols também é superior a de grandes craques: segundo os cálculos do jornal, Paulinho marca um gol a cada 102 minutos jogados, contra um a cada 720 minutos de Cristiano e um a cada 115 minutos de Neymar, que trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain e fez sete gols nesta temporada. O uruguaio Edinson Cavani, do PSG, que já balançou as redes 15 vezes, tem a melhor média goleadora do ano: um gol a cada 67 minutos.