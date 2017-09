Meia do Barça conta como mulher o livrou de atentado nas Ramblas

Um dos principais jogadores do Barcelona escapou por pouco do atentado terrorista de 17 de agosto, nas Ramblas, famoso ponto turístico da capital da Catalunha. O meio-campista croata Ivan Rakitic contou que um pedido de sua esposa, Raquel Mauri, pode ter salvado sua família da tragédia.

“Eu estava muito perto do local do atentado. Fui ao centro com minha família e nos preparamos para ir às Ramblas. Eu queria estar ali, mas minha esposa me disse que estava um dia bonito e que seria melhor para as meninas brincar no parque. Graças a Deus a escutei. Estávamos a três ou quatro minutos do local onde aconteceu esse horror”, contou Rakitic ao site croata 24Sata.

Outro jogador do Barcelona, o lateral Lucas Digne, que vive perto das Ramblas, ouviu o estrondo dos atropelamentos e desceu ao local para ajudar no atendimento às dezenas de pessoas feridas no ataque de van, segundo informações divulgadas pela rádio Rac1 no fim de agosto.

Rakitic: ‘Uma parte de mim se foi com Neymar’

Na mesma entrevista, o croata Rakitic lamentou a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain. Segundo ele, o fato de haver muitos brasileiros no elenco do clube francês pesou na decisão do atacante.

“Uma parte de mim se foi de Barcelona com Neymar. Ele era um dos jogadores com quem eu me dava melhor no vestiário. Falamos sempre, ele está feliz em Paris. Também está feliz porque no PSG joga com metade da seleção brasileira. Lhe desejo sorte, talvez um dia voltemos a jogar juntos.”