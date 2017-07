Meia Camilo se despede do Botafogo e vai disputar a série B

A reapresentação do elenco do Botafogo, nesta terça-feira, marcou a despedida do meia Camilo. O jogador acertou sua transferência para o Internacional, em troca pelo atacante Brenner, que reforçará o time carioca. Na negociação, os botafoguenses vão receber o jovem atacante até dezembro de 2018 e ficarão com 50% dos direitos de Camilo, além de 20% dos direitos econômicos de Brenner. Além disso, o clube carioca terá uma dívida antiga com os gaúchos abatida.

Após a boa temporada em 2016, Camilo não conseguiu repetir o bom desempenho neste ano, chegando até a ficar no banco de reservas. O meia nem entrou na vitória sobre o Sport, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A saída de Camilo abre espaço para o recém-contratado Léo Valencia no elenco.

A chegada de Brenner vai reforçar o setor de ataque do elenco, considerado com poucas opções. Somente Roger tem sido utilizado no setor, já que o jovem Vinícius Tanque está próximo de ser emprestado para o Paysandu, que disputa a Série B.

No Internacional, Camilo deverá ser titular na equipe, que tem D´Alessandro, com 36 anos, o chileno Felipe Gutiérrez e Fabinho como opções, além dos jovens Valdemar, Mossoró, Charles, Alex Santana e Juan Alano, que vieram da base do clube.

(com Gazeta Press)