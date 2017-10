Médico da Argentina diz que Agüero ‘não consegue se mexer’

O atacante Sergio Agüero ainda está em fase de recuperação de um acidente no táxi que tomou na última quinta-feira, em Amsterdã, na Holanda. Após a batida do automóvel em um poste, o jogador do Manchester City quebrou a costela, tirando-o dos gramados por cerca de um mês e meio. Nesta terça-feira, em entrevista ao diário Olé, médico da seleção argentina, Donatto Villani, comentou a situação do atleta, que não jogará as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

“Agüero não consegue se mover em sua casa, e tem até dificuldades de entrar e sair de seu carro”, revelou Villani, antes de falar do estado mental do atacante. “Está chateado porque estava muito ansioso para jogar, mas esse acidente o deixou de fora das partidas”, completou.

Um dia depois do ocorrido, Agüero postou em seu Twitter uma mensagem tranquilizando os fãs. O argentino disse que, apesar de dolorido, está bem e focado na recuperação.

Estoy dolorido pero bien y ya con toda mis fuerzas pensando en la recuperación. Gracias a todos! pic.twitter.com/UK4NQwICNK — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 29, 2017

(com Gazeta Press)