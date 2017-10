Mbappé supera Gabriel Jesus e vence prêmio Golden Boy 2017

O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, venceu nesta segunda-feira o prêmio European Golden Boy 2017, entregue pelo jornal esportivo italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do ano no continente. O francês, que completará 19 anos no próximo dia 20 de dezembro, superou o brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, o inglês Marcus Rashford, do Manchester United, e o também francês Ousmane Demebelé, do Barcelona.

A escolha do Golden Boy é baseada nas votação de 30 jornalistas dos principais jornais esportivos europeus, pertencentes a 20 países diferentes. Mbappé venceu de forma contundente, ao receber 291 votos de um total de 300. Na última temporada, marcou 26 gols pelo Monaco, campeão francês e semifinalista da Liga dos Campeões.

O brasileiro Gabriel Jesus, de 20 anos, que mostrou um grande desempenho no Campeonato Inglês na última temporada, marcando sete gols em dez jogos pelo Manchester City, ficou em quarto na votação. Marcus Rashford, do Manchester United e da seleção inglesa, foi o terceiro, atrás de Ousmane Dembelé, de 20 anos, que brilhou no Borussia Dortmund, foi contratado pelo Barcelona por 105 milhões de euros mais variáveis, e teve 149 pontos na votação.

Dois brasileiros já venceram a premiação. Em 2008, Anderson, jogando pelo Manchester United, e em 2009, Alexandre Pato, defendendo o Milan.