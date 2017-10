‘Matador’ Paulinho encanta torcida e imprensa de Barcelona

A desconfiança geral já faz parte do passado: Paulinho vem sendo um dos destaque do Barcelona, líder isolado do Campeonato Espanhol, neste início de temporada. No último sábado, o meio-campista da seleção brasileira foi titular e marcou um gol na importante vitória por 2 a 0, fora de casa, sobre o Athletic Bilbao. A boa atuação e seu terceiro gol na temporada mereceram elogios da torcida e da imprensa local.

Nesta segunda-feira, o diário catalão Mundo Deportivo destacou os números de “matador” de Paulinho: já fez 20 gols no ano (12 com o Guanghzou Evergrande, da China, cinco com a seleção brasileira e três com o Barça). Ele é o vice-artilheiro do time na temporada, empatado com o uruguaio Luis Suárez e atrás apenas de Lionel Messi, com quem vem demonstrando muita sintonia.

O artigo escrito pelo jornalista Roger Torelló começa com um mea-culpa: “Paulinho chegou ao Barça pela porta de trás, causando muito ruído, não de forma intencional, mas por sua procedência (futebol chinês), seu preço (40 milhões de euros) e sua idade (29 anos)…”E termina com um elogio: “Paulinho seguiu certificando que é um meio-campista de luta, com grande jogo aéreo, direto, e que nunca perde de vista o gol adversário”

Outro diário catalão, o Sport, também dedicou um artigo inteiro ao brasileiro, chamado de “chegador imparável” por sua presença na área adversária. O colunista Javier Giraldo considera que “o brasileiro demonstrou todas as suas virtudes: defendeu com solvência, deixou claro que é um jogador quase imbatível no corpo a corpo, se entendeu bem com seus companheiros e se aproximou dos domínios do Bilbao.”

Paulinho, no entanto, ainda não é um titular absoluto do time do técnico Ernesto Valverde. Diante do Bilbao, o camisa 15 atuou na vaga de Andrés Iniesta, vetado. Seus principais concorrentes, no entanto, são o croata Ivan Rakitic e o português André Gomes, que costumam ser escalados como titulares com mais frequência, assim como o espanhol Sergio Busquets.