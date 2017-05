Marta é eleita segunda melhor do mundo em 2017 pela BBC

A BBC, rede de televisão britânica, divulgou o resultado da eleição de melhor jogadora do mundo de 2017, com a brasileira Marta na segunda colocação, atrás da norueguesa do Olympique de Lyon, Ada Hegerberg.

Marta, que joga no Orlando Pride, dos EUA, ficou à frente da canadense Christine Sinclair. A brasileira foi uma das cinco indicadas ao prêmio, definido por voto popular. A brasileira já havia sido finalista em 2015, quando perdeu para a nigeriana Asisat Oshoala.

Hegerberg foi a única a se aproximar da quantidade de gols marcados por Cristiano Ronaldo em competições da Uefa da última temporada. Foram 13 na Liga dos Campeões e quatro pela Noruega nas Eliminatórias para a Eurocopa feminina, enquanto o atacante português marcou 16 gols, todos pela Liga dos Campeões, e dois pela Eurocopa.